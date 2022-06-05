波神網紅陳香菱(Mandi)長相精緻甜美，胸前擁有36H木瓜奶，以及神似女星李毓芬的外型條件，被人受封為「暗黑版李毓芬」，趁著端午連假，她索性應景全身未穿，直接拿起紅繩將自己五花大綁，勒得胸前碩大Ｈ曲線更顯凸出，搭配身後禁慾系深紅背景，下秒變身「人體肉粽」，鄉民看得都很想吃，直喊：「我想買」。

陳香菱早在端午第1天，就將自己紅繩綑綁照PO出。她在IG寫下：「這樣夠應景嗎？」照片中，陳香菱全身白嫩肌膚，自脖子、美胸到腳下，皆被粗紅繩給牢牢捆住，她更是手持一根木棍， 直接由蜜臀頂著直接放送給粉絲，畫面充滿禁慾虐待的挑逗意味，且她身後的櫥櫃燈飾等裝飾，以及拍照的昏暗血紅色燈光，引人陷入遐想。

值得一提的是，「人體肉粽照」是由女攝影師小雨拍攝。果然女人最懂女人身體，將陳香菱的全身精華都給展現。在這張照片中，陳香菱火辣側身擺拍，正面養眼身體部位沒被曝光，被手給巧妙遮擋住，不想全露卻更顯嫵媚，使畫面中帶有絕美的性感，又有一絲的藝術呈現，完全看當下你賞圖的心境。

直至今日已是端午第3天，所有人應景持續湧入留言：「香香波神粽」、「辣翻天了怪不得天氣這麼熱」、「好喜歡這個作品好嫵媚」、「真美想要寶貝抱抱摸摸」、「買起來(人體肉粽)！我要放在我的大門掛簾」、「太棒了女神想被妳調教」、「這麼香的東西一定要趕快分享給朋友」都已是連假尾聲，端午肉粽話題才正要開始。