遠在國外的民眾，想買顆粽子過端午節可說是難如登天，一名在日本求學的男網友分享，最近在超市看到3顆1組的粽子，高興地買回家蒸來吃，沒想到咬一口才發現，包裝標記「蛋黃」口味的粽子，內餡就真的只有1顆鹹蛋黃，笑翻大票網友。

一名在日本求學的男網友於臉書社團「爆怨公社」發文指出，要在日本買到粽子相當不容易，不過前幾天看到超市有在賣3顆1組750日圓（約台幣168元）的粽子，包裝上還標明了「蛋黃」口味，讓他開心直呼「好幸運」，儘管價格不便宜，還是決定買1組回家。

沒想到，他蒸完粽子咬一口後發現，標明了蛋黃口味的粽子，內餡真的就只有1顆鹹蛋黃，讓他十分傻眼，無奈的嘆了口氣後，默默的吃掉剩餘的2顆粽子，忍不住感嘆，「好想念台灣的粽子啊」。

該名男網友吃了一口才發現，蛋黃粽的內餡就只有1顆鹹蛋黃。（圖／翻攝自臉書社團爆怨公社）

照片曝光後，不少網友笑稱，「哈哈哈哈，這真的很鬧欸」、「真可愛的蛋黃粽」、「吃了個寂寞」、「真的只有蛋黃，好空虛的粽子」、「嗯很老實，還真的只有蛋黃」、「這個根本是3D糯米飯加蛋黃」、「有梅子御飯糰的即視感」、「把肉粽當三角飯團來包的蓋念」。