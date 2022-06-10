日本當局周五（10日）升高對日圓急貶的口頭警告！日本政府與日本央行罕見發表聯合聲明，指稱對日圓暴貶至20年低點表達「關切」。在投資者擔憂日本當局未來有可能進場阻貶日圓，推升日圓周五（10日）彈升。

日圓周五盤中曾強彈0.7％至133.37兌1美元，但之後又回落到133.67價位。該貨幣周四曾報收134.56兌1美元，創下2002年初最低價位。在聯準會與其他央行相繼加速緊縮貨幣政策以遏止通膨上升，不過日本央行預料仍將持續超寬鬆立場，使得日圓兌美元從3月初迄今已經重貶15％。

日本財務省、日本央行與金融廳在周五開完會後發表聯合聲明，表示針對日圓近來遽貶感到關切，並強調會在必要時採取適當的因應行動。

這三方機構透過聯合聲明對日圓匯率走勢提出警告的作法相當罕見。雖然財務大臣鈴木俊一在周五避免就日本政府是否進場干預發表評論，但針對近來匯市急劇波動依然持續發布警告。RBC資本市場首席外匯策略師柯爾（Adam Cole）指出，按照日本當局的一貫模式，先是口頭喊話、之後才會採取實際行動，他認為這次也不例外。

外界認為，如果言語干預無效，日本為了遏止日圓過度貶值還幾種做法。其中之一就是直接入市買進日圓。基於日本是以出口為導向的經濟，該國過去更重視的是阻升日圓，對日圓貶值則多採取觀望態度。日本當局上次進場支撐日圓是在1998年，當時亞洲金融風暴引發資金大量從日本撤離、日圓也因此遭遇嚴重拋售賣壓。

不過入市干預的耗費成本相當龐大，加上極容易失敗，因此多被視為最後手段。部分決策官員透露，一旦日本面臨日圓、日股與日債等三重賣壓，日本當局才有可能進場干預。此外如果日本當局真的決定入市干預，還必須獲得G7其他會員國的默許，尤其是美國，然而後者對於干預匯市向來卻多持反對態度。