日本首相岸田文雄6月10日出席「香格里拉對話」（亞洲安全峰會）並發表開幕演講，是日本首相時隔8年出席香格里拉對話，上一次是2014年當時的首相安倍晉三出席。

包含烏克蘭的國際情勢嚴峻，為了實現日本所提出的「自由開放的印度太平洋」，岸田文雄透過此會議的專題演講，向世界表達日本的外交、安全保障的想法。包含亞洲的國際秩序之根本受到動搖，和平秩序受到很大挑戰之際，此次的演講是岸田首相對世界表明日本應該盡到甚麼角色的重要機會。

鼓吹「中俄威脅」的平台

岸田首相於基調演講明言：「俄羅斯侵略烏克蘭，絕對不是『對岸的火災』」。日本針對中國，重申一貫立場：「無論是任何地區，都不容許透過武力改變現狀」。

自去年4月起，美日領袖的高峰的共同聲明就提及「強調台灣海峽和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題」的持續性與重要性，尤其是俄烏戰爭開打後，日本就開始不斷渲染著「中國也極有可能師法俄國今日的『一個俄國』藉口入侵烏克蘭，明日中國也如法泡製用『一個中國』的主張」，強調中國將以武力片面改變台灣與日本釣魚台等西南諸島的主權現狀，獲取國際社會的關注。

安倍晉三擔任首相時推動的是「俯瞰地球儀」外交，意即配合以往美國的全球戰略到全球各地去「深耕地盤」，而今岸田文雄既是前首相安倍所認可及美國點頭的人選，在外交作為上必然堅定安倍的隨美路線，在強化與鞏固美日同盟與日美安保的基礎上，傾全力推動印太戰略的實踐。

在現實方面，日本處於美中衝突的最前沿，與俄羅斯和北韓相鄰。換句話說，日本處於非常危險的地理位置，是三個擁有核武的國家的中間。因此岸田文雄必須以具體的外交與軍事行動來展現堅決反對俄羅斯對烏克蘭出兵的行為，以坐實遏止中國『以武力片面改變現狀』的主張，因為這將直接攸關日本自身利益的台海問題與印太地區的現況。

迄今為止，日本已將日本自身的防衛努力、日美同盟以及與其他國家的安全合作，作為國家安全政策的三大支柱，這一政策未來也不會改變。由於自我防衛能力是三大支柱的基礎，因此日本將多少資源投入到防禦強化中，將是一個重點。

走出和平主義 加強威懾力

岸田在專題演講中提到，日本5年內將從根本上強化防衛力，確保防衛費「一定程度增額」。

去年10月岸田就任後，就多次表示將盡快修改於2013年制定的「國家安全保障戰略（NSS）」，因為當前情勢複雜嚴峻更甚以往，尤其在東海、台海、南海到印度洋，都來自中國「灰色地帶戰術」的威脅，在在影響印太地區的穩定現狀及區域和平。因此日本岸田刻正持續在美日同盟的基礎上，與澳洲、印度、東協及歐洲等國家合作，推進「自由開放的印太地區」，並藉著修訂「國家安全保障戰略」、「防衛計畫大綱」、「中期防衛能力整備計畫」，改變從過去較為重視本土防衛的原則，轉向海上防衛與海權爭霸。

由於劍指中國，日本將藉由新設立的「統合司令官，來取代現有日本自衛隊的統合幕僚監部(統幕)統一指揮陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部的消極自我防衛指揮系統，改為具有積極攻擊作為的「統合司令部」，積極因應一旦「事態嚴重」，如「重要影響事態」、「存立危機事態」、「武力攻擊事態」，「統合司令部」可以即時發號司令，發動集體及個別自衛權進行精準有效的軍事源頭打擊。

此外，日本也開始發展跨學科能力，使戰鬥在陸、海、空、天、網任何一個領域都能有利推進，打擊對手的薄弱環節。在大規模殺傷性武器的時代，防守方要求100%完美，因為進攻方只要突破一分就可以完全發揮作用。防禦和攻擊能力的良好平衡才能成功達到威懾作用，因此以防禦為主的防衛概念已經逐漸轉向，近來列入討論的「對敵基地攻擊能力」(後改稱為「反擊能力」)就是一例。

在經濟安保方面，日本亦結合美國於5月23日啟動的「印太經濟架構」(IPEF)中，藉其中的「供應鏈去中國化」與「弱化中國經濟霸權」的經濟安保面向，意圖以「外交、軍事、經濟」的層層安保網對中國進行圍堵與遏止。

岸田文雄無疑地想藉由在香格里拉對話的專題演講提升其外交存在感，為其個人執政加分，也為7月的參議院選舉造勢。從岸田內閣各種動作來看，中美軍事博弈在東亞的態勢愈趨顯著，日本更是藉機蠢蠢欲動，欲藉此脫離和平憲法的防衛原則。

只是，無論日本最後國安文書的修訂幅度如何，都已說明岸田這一條「隨美反中」之路，反將日本推向戰爭的邊緣。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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