女星謝忻2019年捲入不倫風波重創形象，演藝事業一度停擺，事隔3年才全面復出，並且重新被觀眾接納，如今謝忻除了努力拚事業，也更加把握人生，積極嘗試各種挑戰，近日她赴綠島打工換宿，不時透過社群分享、紀錄這段難得的時光，不料昨天(7/4)竟吐露在當地夜跑，被摩托車隊盯上還遭喊話，聽了內容不禁讓她大傻眼。

先前喊話自己不怕人生中各種角色，也喜歡嘗試不同挑戰的謝忻，如今身體力行，已如計畫的在6月下旬出發前往綠島，開始打工換宿人生，而即使遠離了都市以及習慣的健身房，謝忻仍保持運動習慣，會在閒暇的晚上出門夜跑，順便欣賞小島風光。

謝忻在綠島夜跑，竟被整個摩托車隊盯上，喊話她怎麼可以用走的。(翻攝自xiexin1127 IG)

謝忻昨天在IG限時動態貼出自己跟當地小狗的合照，看似平常，但她卻透露發生了有點奇特的事情，自己不過是日常出門夜跑，跑得滿臉大汗感到累，於是放慢腳步散步緩一下氣，「然後就被一整個摩托車隊盯上」。

謝忻透露她不只被摩托車隊盯上，騎士們竟開始對她喊話：「妳怎麼可以用走的，跑起來！」，讓謝忻大傻眼，直呼快被島上年輕人逼瘋，吐露心聲：「你們管很多耶！」，但嘴上說著困擾，她還是持續運動，也不斷分享在島上發生的有趣人事物，謝忻今天還上傳了夜跑的短片，並寫下：「重新拾起夜跑的道路，調整呼吸，加快腳步，不需要有終點線，一起跑吧！」，看起來小島生活頗為愜意。