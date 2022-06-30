林韋君演出《黃金歲月》。（民視提供）

林韋君演出《黃金歲月》。（民視提供）

林韋君暌違8年重返8點檔，加入民視《黃金歲月》演出，一拍戲就遇到「大魔王」！林韋君說，她遇上的大魔王就是穿高跟鞋，因為角色設定是在國外發光發熱的前衛藝術家，一回到台灣機場，就是先出現行李拿錯的烏龍囧事，讓她一路從機場內追到機場外，平時沒在穿高跟鞋的她，為拍戲穿高跟鞋來回跑近5趟，直言感覺雙腳像要炸裂了。

對於初登場，林韋君說她也很緊張，因為多年沒拍戲了，加上是首次在民視攝影棚拍攝，相當在意自己的表現，因此一進到攝影棚，就開始研讀劇本，讓自己完全投入在角色裡。之前跨界擔任瑜伽老師的她說，初登場的奔跑對她來說小意思，只是為了符合角色的設定，必須穿上6公分高的鞋，讓她一度鞋子飛走，拍攝當下導演還問她「妳跑步速度還能再快嗎？」，燃起她的鬥志，咬緊牙也要衝第一。劇組工作人員看她這樣跑，也很緊張，只要導演一喊卡就立刻把平底鞋放到眼前，笑說讓她可以安全降肉（落）。

她的初登場除了有高跟鞋大魔王，還要被張書偉撲倒在沙發上，幸好兩人雖首次合作但一拍即合，這一場一連串的動作戲，也是一次ok。

林韋君說，雖然角色是畫家，但她完全沒有畫畫天份，希望不會有讓她現場作畫的畫面，否則很可能出糗。她為了拍戲，已經刪掉一半的瑜伽教學課程，「謝謝劇組願意配合我剩下的一點課程，讓我不用完全放棄教課，雖然邊教課邊拍戲比較辛苦但是也很充實！」