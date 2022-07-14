知名百貨「微風廣場」董娘孫芸芸，這些年來以美貌與時尚品味聞名，有著「台灣第一名媛」美稱，經常為了自家百貨及品牌現身站台，而她對一雙兒女相當保護，愛女廖思惟(Trinity)直到滿20歲才曝光，雖然不是出道當藝人，但廖思惟遺傳自媽媽的美貌超吸睛，成了外界的關注焦點，經常透過社群分享生活照的她，近來曬出一系列穿著粉色睡衣的性感照，一抬手走露白皙春光，把媽媽孫芸芸都比了下去。

如今無論臉蛋還是身材看上去都如少女一般的孫芸芸，其實已經44歲是2個孩子的媽，她早在21歲就「死會」，跟三僑實業董事長廖偉志之子廖鎮漢結婚，婚後給老公添了個「好」字，夫妻倆對子女有共識，就是在孩子成年前，不曝光他們的樣子，長女廖思惟是到了滿20歲時，才被媽媽帶著亮相，出席微風集團尾牙。

廖思惟在參加了自家集團尾牙後，因美麗外型瞬間成了網路紅人，她也開了自己的社群帳號，大方跟網友們分享私下生活，近日她在IG貼出多張自拍照，只見她臉上僅畫了淡妝，身上穿著家居粉色睡衣，是粉嫩蕾絲細肩帶款式，相當清涼性感。

只見廖思惟看著鏡頭，做出嘟嘴、眨眼等俏皮表情，更引人注意的是，她難得做清涼打扮，一抬手，胸前白皙春光若隱若現，側身曼妙線條全見客，畫面超誘人，不意外引發一波暴動，難得小性感福利，讓粉絲大飽眼福。