性感網紅祈錦鈅臉蛋神似Twice周子瑜，卻有超兇猛身材，被封為「G級子瑜」，先前她曾衰捲謝和弦及莉婭的婚變疑雲，搞得她被貼上小三的標籤；風波落幕後，她7月初被抓包另結新歡，她直接大方認下，也說對男方頗有好感，近日曬出和男方的沙灘車約會照，親密靠在對方懷裡，走出上一段感情。

祈錦鈅先前是在IG曬海邊單人美照，不過網友卻循著蛛絲馬跡，竟找到由男方的帳戶曬出的雙人情侶照，即使照片中女生不是她，祈錦鈅仍在IG限時表示，由於上一段感情傷害太重，交往一事需謹慎評估過才接受對方，不過男方確實待她不錯，她也認為對方很懂尊重人，聽得出對男生頗有好感。

祈錦鈅曾解釋和緋聞男友的關係。(圖/祈錦鈅 IG)

祈錦鈅趴在紅色沙灘車上，起初讓人以為是想秀曲線。(圖/祈錦鈅 IG)

近日祈錦鈅再度更新IG貼文，只見首張還是單人獨照，上身貼在紅色機車上，帶著墨鏡的她笑容非常燦爛，性感翹臀頂出逆天優美弧形，由前到後形成一個優美S線條，祈錦鈅就在這台沙灘車，靠在曖昧男友懷中，舉止親暱大方，還讓對方把手放到她的額頭，她則張腿擺出舒服姿勢秀胸器，心情超好。

祈錦鈅親密靠在緋聞男友懷裡，舉止互動親暱。(圖/祈錦鈅 IG)

祈錦鈅IG最末張曬出牽手照，似乎已間接承認對方。(圖/祈錦鈅 IG)

祈錦鈅在IG是這麼形容曖昧男友，「真的很謝謝廠商，那天陪我們一起曬超久，很會指導不知道該怎麼辦的男生，幫大家都拍很美很美的照片」，文句中透露和男方有過長時間相處，她卻依然用「男生」來形容，不過在她IG最後，她已將手和男方牽在一起，漫步在海邊行走，超閃互動似乎戀情已開花結果。