藝人朱安禹（小蜜桃姐姐）曾為臺灣MOMO親子台的兒童節目主持人及MOMO家族成員，聲音甜美又長相親切，深受小朋友的喜歡。2011年和大陸富商李慎言結婚，育有一子一女。昨（13）日，她在社群平臺分享了與「甜心教主」王心凌的合影，並配字「終於和寶貝姐妹相聚啦，超級開心！So proud of you.」

小蜜桃姐姐喊王心凌「寶貝姐妹」，不難看出倆人之間深厚的姐妹情，她在王心凌參加《浪姐》時曾多次在社群平臺加油打氣，還放出隔空對唱《愛你》的影片，之前受到疫情的影響難以見面，也難怪此次合體倆人都十分興奮。

照片中的倆人保養良好，看不出歲月的痕跡，就像兩個年輕小女生一樣緊緊依靠在一起，照片中還寫下「姐妹成對，快樂加倍」，大秀姐妹情深。除了合影之外，小蜜桃姐姐還拍下王心凌在《浪姐》中獲得的四個獎杯，看到好姐妹得到冠軍，她發自内心爲王心凌感到驕傲。