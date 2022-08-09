為推廣蔬食，台中市天元扶輪社與永續蔬食聯盟在中元節到中秋節連續30天推出「愛你-蔬食30天」的台灣蔬食月推廣活動，獲得百家企業及餐廳共襄盛舉，業者今（9日）齊集在聖華宮餐廳共同宣示推展蔬食、節能減碳、慈悲喜捨，以環保愛護地球為使命；也誓言要「讓吃素更時尚、更美味、更便利的素食飲食文化傳遞出去。」

台中天元扶輪社長吳孟芬表示，每年中元節到中秋節，民間拜拜、聚餐多食葷食，因而在此時發起「愛你-蔬食30天」的台灣蔬食月活動推廣蔬食，她也說，自己因吃素找回健康，希望將自己親身經歷吃素的美好分享給更多人。

永續蔬食聯盟召集人蘇瑞東表示：很多人覺得，吃素是強制約束自己不能吃葷，其實當你用心嘗試感受後會發現，吃素反而是一種由心的選擇，不殺生的慈悲油然而生。

首次推出的台灣蔬食月，全台有上百家餐廳在疫情中依然熱情響應，推出優惠方案，只要在有蔬食30天標章海報的餐廳用餐都能有好康優惠，如：聖華宮餐廳活動期間餐費全面8折，譚博士生技期下素食養生保健品全面每千現折3百元，歡迎全國鄉親一起來「愛你—蔬食30天」。