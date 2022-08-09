來自日本的正妹的Nana表示，2019年在菲律賓認識一名台灣男生，對方得知她沒有男友後，展開積極追求，每天送巧克力、珍珠奶茶、便當等美食、寫情書、替她提重物、上車前會替她開車門等，令她感動不已，直呼「他的把妹技術真的很好」，直到新冠肺炎大流行，她和男友一起返台，沒多久兩人就結婚，Nana說，父母本來很反對她嫁給外國人，但看到台灣女婿後也直呼滿意。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（8）日上傳最新影片，來自日本橫濱的Nana透露，2019年她飛到菲律賓學英文，在當地認識一名台灣男生，對方看到她說的第一句話是「妳有沒有男朋友？」她回答沒有後，這名台灣男生開始積極地約她吃飯，外出搭計程車時還會替她開門，令她嬌羞地說，「我覺得很浪漫，過去沒有遇過會幫我開門的日本男生」。

Nana表示，在日本曾交過4個男朋友，頂多紀念日請她吃飯，讓她印象最深刻的是，其中一名日本前男友喝醉時還曾把她推下樓，反觀在菲律賓認識的這名台灣男生，每天都會買巧克力、珍珠奶茶和便當請她吃，也會每天寫情書、替她提重物，對她百般呵護，讓她直呼，「這些都是我從來沒有的感受，他的把妹技術很好」。

Nana指出，兩人交往一年多後，爆發新冠疫情，台灣男生向她提出一起回台灣的想法，並表示疫情下的台灣非常安全，還有各種美食小吃，她毫不猶豫地答應，來台後她吃遍各式美食，如小籠包、花生捲冰淇淋、鳳梨酥、雞排、地瓜球等。

Nana和台灣男生結婚。（圖／翻攝自不要鬧工作室YouTube）

回台兩個月後台灣男生向她求婚，令她想起父親曾向他說過，女人可以嫁給沒錢的男人，也不要嫁給外國人，因為離家太遠，家人會感到很寂寞，但她的父母看過準女婿後，認為可以給Nana幸福，便放心把Nana交給他。