頂呱呱歡慶「呱呱包」申請到專利滿3周年，8月10日至8月14日，推出「呱呱包買2送1」活動。頂呱呱強調，優惠只有五天，享受台灣銅板美食就趁現在。

頂呱呱「呱呱包」是「有專利權的銅板美食」，年銷近千萬顆的「呱呱包」，結合台灣傳統美味並有著特殊造型，創業48年至今仍高居粉絲們排行榜第一。

台灣連鎖速食先鋒頂呱呱，結合中西文化創意發想商品「呱呱包」，將台灣傳統美食油飯包進雞皮，再以當時西方盛行烹調手法油炸。顆顆填滿炒香的糯米及香菇，並以牙籤封邊造型，所有程序皆是手工製成，造就這獨一無二、難以複製的美味。

持續推陳出新的頂呱呱集團，並與旗下品牌「美國功夫茶」聯手出擊，推出2款泰茶系列飲品。以富有特殊香氣的泰茶為基底，特調出適合吃炸雞邊解油膩的「泰式檸檬茶」，中杯45元，大杯55元。還有區域限定、奶茶控們最愛的「泰式奶茶」，中杯55元，大杯65元。