頂呱呱限時優惠，5隻雞腿只要188元。（頂呱呱提供）

速食業者看準暑假大人小孩同樂，紛推一系列優惠拉抬買氣。必勝客限時推出199元大比薩；頂呱呱6日起一連五天，原味雞腿5支只要188元；向來愛玩文字遊戲的肯德基則宣布將開賣新品，以聳動標語寫下「蛋撻地位即將動搖」，引起網友熱議。

必勝客推出平日「超值必勝嗑」超狂優惠，即起至25日，週一至週四到全台門市外帶大比薩就可享優惠，一個大比薩最低只要199元起，口味選擇多，包括暢銷經典款「夏威夷大比薩」及「和風章魚燒大比薩」等18種口味通通有折扣，小資族最愛的「熱帶鳳梨鮮蝦大比薩」更只要199元。

頂呱呱7月6日起一連五天推「馬殺雞」活動，大人小孩都熱愛的原味雞腿5支只要188元（原價275元），再享清涼雪泥、明星商品49元銅板加購優惠。

肯德基則預告要販售新品，號稱要向蛋撻宣戰，讓漢堡派、炸雞派、甚至是停賣的比司吉、雞米花以及各大品項的擁護者都加入戰局，希望自己喜愛的餐點能夠亮眼登場，8日即將揭曉。