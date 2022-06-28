必勝客「榴芒水金金比薩」539元。（必勝客提供）

喜愛在新品玩創意的速食品牌必勝客，才剛推出芒果加榴槤的「榴芒水金金比薩」顛覆眾人想像，今（28）日再宣布販售全新口味副食「新加坡辣醬唐揚雞」，將新加坡國菜「辣椒螃蟹」與唐揚雞結合，口感酸甜又香辣溫和，希望民眾品嚐後能忍不住吮指回味。

炎炎夏日，南洋美食的酸爽開胃滋味正夯，即起必勝客推出「新加坡辣醬唐揚雞」，由新鮮番茄、辣椒、大蒜等多種東南亞辛香料調製而成的「頂級辣椒螃蟹風味醬」，香氣馥郁、口味鮮甜，加上美乃滋讓口感更富層次，不僅重現「辣椒螃蟹」酸甜中帶著鹹香的獨特風味，也讓原本微辣的口味變得更溫順柔和，搭配炸得外酥內嫩、肉汁飽滿的唐揚雞，一口咬下南洋風味的酸，甜、鮮、香立刻在口中綻放。

必勝客「新加坡辣醬唐揚雞」優惠價209元，即起於官網及全台門市限量登場。喜歡榴槤的民眾也可趁機購入「榴芒水金金比薩」，不僅將台南玉井愛文芒果醬與香氣濃郁、口感綿密的頂級泰國金枕頭榴槤結合，大塊的榴槤果肉舖在比薩餅皮上，搭配必勝客特製Logo造型榴槤起司塊，榴槤與芒果在口裡交融的奇妙體驗，順勢掀起話題，單點優惠價539元。