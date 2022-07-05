王心凌鐵粉關韶文將在17LIVE找出鐵粉。（17LIVE提供）

甜心教主王心凌〈愛你〉現象級再爆紅延燒中，自稱王心凌後援會長的「關關」關韶文，在明（6日）晚間9點39分將以關主身份現身17LIVE發出「王心凌鐵粉召集令」，當晚派對直播開放喜愛王心凌的主播報名角逐，由關韶文親自設下比賽關卡，在踴躍報名爭奪王心凌鐵粉資格的17LIVER中，鑑定選出真正的王心凌鐵粉。

關韶文身兼Youtuber、歌手、作家、Podcast、主持人等多重身分，他也是所有王心凌粉絲公認的追星勝利組，從當初追著偶像王心凌跑的追星族，憑藉著自己的努力歷經娛樂記者等豐富工作歷練，到今年推出新書邀請到王心凌為他寫推薦序，17LIVE本周三晚間發起特別直播節目「王心凌鐵粉召集令」，報名獲選參與角逐王心凌鐵粉資格的是李妮Jenny、楊淨宇Angel、虎牙茹茹、衣喬Aki、涓兒ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ、里昂Leon機場那位、城之內Arri、鄞芽兒みやび等8位各具歌藝才藝的人氣17LIVER，他們將接受比賽關卡PK考驗，並親自說明為何具備角逐王心凌鐵粉的資格。

王心凌的歌前奏一下立馬能接唱的關韶文，是這場鐵粉爭霸賽關主不二人選，直播節目中關韶文也將接受主持人糖糖兒對他的王心凌鐵粉資格再認證考驗，為選出17LIVER中真正的王心凌鐵粉，關韶文將祭出他招牌歌喉擔任出題考官，還準備了唸經大猜謎、主題接歌等多項王心凌相關比賽關卡，讓選手們展開一場場激烈PK，最終由關韶文判定選出冠軍人選，如果想確認一下自己王心凌鐵粉程度，7月6日（三）21點30分可準時上線互動參與各項關韶文提出的王心凌關卡考驗。