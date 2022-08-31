疫情期間為了不與人群接觸特別企劃租巴士執行任務。（好看娛樂提供）

已出到第7代的「玩T」，是節目中銷售最好的周邊商品。（好看娛樂提供）

吳宗憲主持的《綜藝玩很大》即將邁入8周年，製作公司好看娛樂總經理湯宗霖特別向有退休念頭的吳宗憲親情喊話，「《玩很大》常常要東奔西跑和日曬雨淋，以憲哥在演藝圈的輩份和地位如此敬業的精神真的是讓我們十分感佩，憲哥是玩很大的精神指標，好看娛樂和憲哥是一家人絕對不會輕易分開」。

為慶祝8周年，《綜藝玩很大》特地攜手南台灣百貨指標夢時代打造限定店「玩樂園」，即日起至10月3日讓玩粉身歷其境體驗節目中的關卡與道具，5大看點包括「藍皮復古車站」、「我是奪旗手」、「痛爽按摩拖鞋」、「黃球黑球抽很大」、「玩很大大富翁」，讓節目經典懲罰、道具忠實呈現。並加碼設計玩樂園限定活動：在夢時代的不同樓層中，找到綜藝玩很大的紅魔王立牌，根據指示完成任務就可以獲得玩很大全套周邊抽獎機會。

回顧過去8年，好看娛樂表示《綜藝玩很大》是第一個將節目發展出更多樣化的形式和觀眾見面，不管是周邊商品、辦活動、見面會到這次「玩樂園」的概念，就是想激發出更多可能性，希望成為娛樂節目的領頭羊，做勇敢創新的事，「《玩很大》這麼密集出外景的節目，8周年來依然是同時段第一，覺得很開心。尤其這2年是疫情期間不能出國也增加了節目製作的難度，可以一直做好玩、好看的節目是我們一直來的目標，疫情期間為了不與人群接觸特別企劃租巴士執行任務，安排爬合歡山和從南投走回來的任務，就是要挑戰更多極限讓觀眾大開眼界。期待疫情解禁後，讓玩很大帶著觀眾們去到國外身歷其境，體驗國外風俗民情」。

過去5周年時，《綜藝玩很大》曾在夢時代舉辦過「5GO好玩」展覽規模龐大，長達44天的展期吸引超過20萬人次蒞臨，部份內容為收費，此次8週年「玩樂園」雖然展期時間較短，這次佛心大放送免費入場，來現場體驗活動還有機會搶購限定新品：「玩很大聯名潮流4D口罩」(潮流山系沙色三款)實體首賣、綜藝玩很大聯名一卡通獨家搶先預購，售完不再追加。