《老少女奇遇記》最終回挑戰百人辦桌及登上電子花車跳印度舞。（桂田文化基金會提供）

鍾欣凌（左起）老師、楊貴媚、嚴藝文在台上表演印度舞。（桂田文化基金會提供）

嚴藝文學舞累到飆吼。（桂田文化基金會提供）

《老少女奇遇記》最終回因總製作人楊貴媚「想約朋友來辦桌」的一句話，動員全體工作人員一起挑戰百人辦桌，面對艱難的任務，節目也邀請李玉璽、施名帥與姚淳耀擔任小幫手來幫忙，廚藝精湛的施名帥將在辦桌時大展身手，讓楊貴媚感激：「施名帥的廚藝就不用多說了，幸好有他來幫忙，不然這一桌好菜我們真的不知道要怎麼生出來。」鍾欣凌也大讚三個小幫手助力很大：「男生的那個力氣跟身材優勢真的很有魅力，到時候看準備佈置時，李玉璽一轉身上去掛燈、掛旗子，都迷人到不行！」在辦桌準備途中，姚淳耀切菜時不慎切到食指，當場血流不止，惹得三位姊姊心疼地不敢再使喚他，讓他能保護傷口好好休息，姚淳耀則表示：「我也很意外怎麼會切到手，看到大家為了辦桌忙進忙出，自己只能在旁邊看，我也覺得有些孤單。」

除了辦桌，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文三人更要在短短的一個禮拜要學起印度舞，並在電子花車舞台上表演，希望帶來精彩表演的三個影后也利用準備的空檔學舞、練習，在學舞的過程更是累到表情管理失敗，呈現喪屍般的癡呆樣貌。不擅舞蹈的嚴藝文分享光是熱身、拉筋就超過一個小時，熱身結束時骨頭真的都要散了，她也透露當下內心想說：「光是熱身就累成這樣，你想要叫老娘學起來？休想！」楊貴媚笑說：「相信我，要不是節目長度有限制，印度舞學習的過程還可以再剪兩個小時，沒有想到那個舞會讓大家跳成這樣！」更加碼透露：「後來施名帥、姚淳耀跟李玉璽三個男生也被我們拖下水來跳舞，他們妝一畫上去，屁股一扭起來，比我們還要魅，又是另一種精彩！」賣足關子，邀請觀眾一起鎖定最終回播出。

《老少女奇遇記》本周即將播出最終回，三位主持人都面露不捨，表示在節目播出後都有看到很多觀眾的正面反饋，更有很多人開始付出行動為在地付出，讓他們備感窩心，有許多觀眾也開始敲碗第二季節目，總製作人楊貴媚表示第二季一直都有在計畫中，她分享：「其實台灣很多節目已經介紹了很多偏鄉故事、為在地努力的人，但是還是有一些默默付出的人沒被發現，我們其實也是想告訴大家很多為在地付出的人等著我們發現。」鍾欣凌也表示每週都會跟著老公、小孩一起看節目，將要畫上句點十分不捨，女兒上週看完節目後也忍不住問：「媽媽你是不是出外景很開心？」讓鍾欣凌急忙地否認：「我沒有，我很累！」更笑說：「雖然跟幾個姐妹出去玩真的滿爽的，但玩歸玩，我們每個禮拜都有在『幹大事』，就像我從來沒想過我會去辦桌、跳印度舞！」實境節目《老少女奇遇記》每周四晚間9點於公共電視首播，每周六晚間9點於八大第1台播出、CATCHPLAY＋影音平台台灣與新加坡網路獨家上架。