姚淳耀（左）在《我願意》遭楊大正襲擊。（絡思本娛樂製作提供）

姚淳耀（左）與楊大正在《我願意》扭打。（絡思本娛樂製作提供）

姚淳耀師妹宸頤在《我願意》表現亮眼。（絡思本娛樂製作提供）

邪教犯罪影集《我願意》劇情來到最終回，殺害田中千繪的兇手將呼之欲出，另外邪教之地還有人死亡，飾演教主的姚淳耀惹出多條人命毫不愧疚，讓人直喊：「邪教之地太邪門！」

姚淳耀遭飾演吳奕蓉老公的楊大正襲擊，兩人高大的男人得在狹小的書房裡扭打，鏡頭沒拍幾顆，兩人在扭打過程中，不慎撞到書桌、書櫃，兩個人都流血破皮，姚淳耀透露：「每顆鏡頭拍下來都快喘不過氣！非常困難！」

《我願意》最終回全台觀眾都等著看露出真面目的教主最終下場！柯淑勤飾演的檢察官一一審問與邪教相關人士，卻沒發現飾演她兒子的林暉閔在發現好友失蹤後，不顧一切地勇闖邪教基地，卻慘遭姚淳耀以「一字型」懸掛綑綁在天花板上，談到此場戲，姚淳耀直指看到林暉閔懸掛在半空不停旋轉，還要撐住姿勢抬頭講整大段的台詞，額頭不停冒汗珠，真的是很艱難的拍攝過程。

林暉閔在劇中飆罵姚淳耀：「什麼愛是原動力，你心裡沒有愛，到底有誰會愛你！」他坦言拍攝當下雖然恐懼，他說：「但不論我有任何動靜，現場總會有人第一時間關心我，感受到劇組滿滿的愛，希望這場戲能傳遞給觀眾勇氣，告訴大家，要勇敢做自己覺得對的事情。」

他回憶起接觸表演後，曾一度陷入不知該怎麼與人相處、如何真心交友的迷霧中，參與《我願意》演出，讓他學會敞開心扉，主動給予。

此外，《我願意》還有多位寶藏新人，鄒承恩師弟劉晉瑋在被邪教信眾亂棍毆打，拼命地叫飾演他媽媽的高慧君快點離開，情節讓人動容。而金鐘影帝姚淳耀的小師妹宸頤在劇中面對家庭傷痛，拍攝前導演吳洛纓就找她深聊，告訴她「演員要很赤裸地讓大家來看到妳」，引導她去觸碰角色的傷痛，她形容：「我就像劇組裡的一隻知道要飛、但還不太會飛的鳥，一口氣被推去懸崖邊。過程中，我好像會飛了一點，發現原來演戲沒有那麼可怕，原來一路上風景滿漂亮的。」

邪教犯罪影集《我願意》今（2）日將於中華電信MOD／HamiVideo 全台獨家首播最終回。