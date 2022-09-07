錢薇娟（左起）、江宏傑。（三立提供）

蔡尚樺（左）、徐展元。（三立提供）

曾寶儀（左）《我們回家吧2》再次入圍「生活風格節目主持人獎」。（三立提供）

陳漢典（左起）、吳宗憲、Lulu黃路梓茵。（三立提供）

第57屆金鐘獎在今（7日）公布入圍名單，三立電視台是入圍多項自製節目，包括《型男大主廚》、《全明星運動會》、《我們回家吧2》、《綜藝大熱門》共16項大獎。

《型男大主廚》主持群繼2014年再度入圍「綜合節目主持人獎」，曾國城表示「10年的等待既漫長又值得，其實入圍並不太意外，因為整個團隊製作節目的認真投入，讓看熱鬧的、看門道的人各取所需、各自滿足，成為每天吃飯配電視最好的選擇，我們已經把這件事情當作自己的使命，謝謝支持的觀眾，謝謝肯定的評審。」

卓文萱則透露《型男大主廚》是我當歌手後錄制的第一個節目，「從來沒想過會入圍金鐘主持人獎，可以在自己喜歡的節目以主持人身分入圍，真的很開心，謝謝城哥完完全全的照顧，每次教導我很多，也很謝吳秉承師父跟詹姆士」身為節目資深元老的詹姆士說：「節目已經16年邁向17年，觀眾也不陌生。在這個節目裡面，我們一直做得就是分享。不管是食物調理的分享、心情的分享、歡樂的分享，這次很開心我們的分享，讓評審看到。謝謝評審也謝謝三立。」

首度入圍的廚師吳秉承表示，「萬萬想不到我從廚師踏入到演藝圈裡面，在這個節目其實蠻久的，看著這麼多年金鐘獎，一直在想哪一天我們能入圍，沒想到我們終於入圍了，大家的努力、大家的付出終於被評審看到了，所以謝謝評審，也謝謝大家的支持」。

2度入圍「益智及實境節目獎」的《全明星運動會》，領隊錢薇娟、江宏傑及講評徐展元、蔡尚樺也入圍《益智及實境節目主持人獎》，4人得知入圍後相當開心，江宏傑對於主持人的頭銜感到又驚又喜，「很驚訝我可以掛上主持人這個名稱，《全明星運動會》真的可以讓大家做自己，希望能把我們的精神傳遞給大家」，錢薇娟表示「很開心節目受到廣大的喜愛，而此節目特殊的是透過專業項目，讓大家認識更多的運動項目」，徐展元則說「當體育主播26年，以前金鐘就只有行腳節目，一直都沒有體育類節目獎，如今我可以以體育主播的身份，藉由全明星運動會入圍節目主持人獎，真是覺得入圍就很滿足。以體育人的身份入圍到金鐘獎裡面，我覺得真的是體育界很大的創舉」，蔡尚樺則說「謝謝評審的雙料肯定，能天天在電視裡陪大家長知識真的是最幸福的事。」

目前人在威尼斯的曾寶儀，以《我們回家吧2》再次入圍「生活風格節目主持人獎」，目前在威尼斯旅行的她，透過臉書開心表示，「一早起來都還沒醒手機ㄅㄧㄥㄅㄧㄥㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ，謝謝大家的祝福啊！」她歸功於節目團隊的努力，「節目能一起入圍是最開心的事，《我們回家吧》是整個團隊的同頻共振的作品，沒有大家的明白無法走這麼遠，謝謝評審的青睞、生活風格類真的很難評，能被看見就是最大的肯定，謝謝所有帶我們回家的來賓，讓我們進入他們的生命，也謝謝喜歡節目的觀眾給我們的支持。」她表示將繼續未完的義大利旅程，並會開心的喝一杯慶祝。

憑藉《綜藝大熱門》入圍「綜藝節目主持人獎」的陳漢典開心說：「非常謝謝評審有注意到我們，謝謝憲哥、Lulu、還有大熱門，我們一起工作了9年，更要謝謝大家的收看，能夠入圍真的很開心！因為已經拿到參加金鐘獎頒獎典禮的入場卷了，其他話有機會上台再説，目標紅毯第一帥！有沒有得奬平常心，隨緣啦！」此外，以《綜藝大熱門》、《婚禮歌手》雙雙入圍「綜藝節目主持人獎」的Lulu黃路梓茵相當興奮，「哇！！謝謝評審的肯定，每年入圍都在台下望著台上，當然很希望今年可以上台看看不一樣的風景，謝謝兩個節目的製作單位，也謝謝兩個節目的搭擋，謝謝憲哥、漢典，謝謝佼哥。」