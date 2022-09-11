安養機構桃園榮家日前被流出一段請女舞者熱舞的影片，畫面中還可以看到女舞者拉著阿公的手摸胸，這段影片被PO在臉書社團爆料公社上，引起軒然大波，雖然桃園榮家已經道歉，不過大部分網友認為此舉並無不妥，可以緩解老人家的孤寂感，就連男星唐從聖也發文力挺，認為該單位並不需要道歉，他還表示：「要我表演如果阿嬤開心我就脫。」

對於桃園榮家找來女舞者熱舞活動一事，唐從聖今中午透過臉書發表個人看法，他認為桃園榮家不需要道歉，反而是沒有辦這種活動的單位該道歉。他更進一步表示：「要我表演如果阿嬤開心我就脫。」此番犀利的言論，引來其他5位藝人力挺表示贊同，其中阿電更說：「跳舞的開心，看的阿公也開心，不開心的只有酸民。」

網友也在PO文下面回應，「人生極苦，開心就好。阿公阿嬤住安養院已經很無趣了，偶爾來一點歡樂也是正常啊」、「敲碗在線等從從脫」、「沒錯，這才是真正的讓老人家開心呀」、「其實爺爺們需要這種復健方式，心病需要心藥醫啊」、「阿公們都鼓掌……就是開心啊」，甚至有網友開玩笑喊已經預約好了。

整個事件的起因，源自於桃園榮家睽違2年舉辦中秋晚會，女舞者的火辣活動影片日前在網路上傳開，事後榮家表示，該場表演是7日辦理中秋月光晚會活動，對養護堂行動不便的長者安排15分鐘小型演唱秀，這次前來表演的歌手舞者為使年邁長輩感受熱情活力，主動親近長輩炒熱氣氛，但因舞者的動作太過熱情、火辣而引發熱議，對此深表遺憾，日後辦理活動會更謹慎。不過，多數網友認為這種活動有何不可。