主席不忍了！近日爆發去年慈濟採購BNT疫苗遭擋秘辛，各界質疑政府阻擋疫苗進口草菅人命。國民黨主席朱立倫今(14日)也打破沉默發聲痛批，去年5月執政黨放話「疫苗太多會造成困擾」，設下重重關卡阻擋民間捐贈，總統府發5點聲明不是謙卑道歉，而是傲慢狡辯、責任全推給外界，令他忍無可忍高喊：「當擋疫苗成為事實，政府道歉就是義務！」

朱立倫今(14日)在臉書以「當擋疫苗成為事實，政府道歉就是義務」為題發文表示，人民的健康是政府最重要的責任，然而疫情發生的兩年多來，臺灣缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺藥物，防疫指揮官陳時中竟還拋下責任落跑選市長，執政黨唯一超前部署的只有選舉，而不是臺灣人的健康，更忽略國家人民正常生活的權利。

他指出，回到去年五月，當執政黨自己買不到疫苗，還放話「疫苗太多會造成困擾」、設下重重關卡，阻擋慈濟等民間單位協助捐贈疫苗，台灣社會沒有忘記。諷刺的是一年後的今天，執政黨獨自操盤疫苗購買的結果，就是當新型變種病毒株進入臺灣，我們卻仍是「超慢部署」，沒有相應的疫苗可打。

「民間必須自救，彰顯出的是執政黨的失能。」朱立倫痛批，「然而，我們都非常痛心，看到蔡英文總統13日發了五點聲明不是謙卑道歉，而是傲慢狡辯，把擋疫苗、買不到疫苗的責任通通推給外界。我們要用最嚴厲的態度要求蔡英文總統與執政黨，當擋疫苗成為事實，政府道歉就是義務，請蔡總統莫再找理由推諉、不做事，好好應對眼下逐漸升溫的疫情，顧好民眾的健康權益。」

朱立倫強調，「我們都希望盡快回到疫情前的正常生活，政府更應該成為民眾的助力而非阻力。國民黨作為一個負責任的在野黨，會全力聲援民間善的力量，為國人拚好日子。我們也會連結社會基層、凝聚所有的力量，協助民眾發聲，用選票下架傲慢濫權、做錯事還繼續硬拗的執政黨！」