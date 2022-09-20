桃園市八德國民運動中心5樓多功能球場天花板崩落，挨批是豆腐渣工程，桃園市長鄭文燦稱，是統包的瑞助營造天花板固定強度不足釀禍。國民黨主席朱立倫痛批，民進黨執政，責任來永遠是別人來扛，要求監察院跟檢調必須徹查，中間若有弊端，絕對不能寬貸。

朱立倫表示，全國民眾前幾天看到八德國民運動中心的羽球場天花板坍塌時，都怵目驚心，畫面甚至躍上國際媒體版面，國民黨在第一時間要求黨籍民代及參選人，一定要徹底釐清原因、追究責任，還市民朋友安心運動休閒的環境。

朱立倫指出，然而就在今天早上，鄭文燦竟然把豆腐渣工程的責任，全部推給營造廠商。該營造過去確實有許多爭議，然而追溯源頭，通過標案、有督導和驗收責任的桃園市政府，絕對必須負起全責，沒有推卸責任的空間。

朱立倫痛批，民進黨執政，責任來永遠是別人來扛，蔡英文跟蘇貞昌918晚上在中央災害應變中心放生花蓮、台東縣政府的理由是「技術人員沒有提醒」；林智堅兩個月前當新竹棒球場出事，也想盡辦法卸責給味全龍球團。

朱立倫強調，這次的桃園八德羽球場，請桃園市政府不要再推諉塞責，確實回應人民的質疑，腳踏實地的反省改進，才是桃園市民之福，他也要求監察院跟檢調必須徹查，中間若有弊端，絕對不能寬貸。