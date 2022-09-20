本土確診人數20日逾4萬人，產險業防疫保單理賠仍未達高峰。據金管會最新統計，到本月19日為止，防疫險已理賠逾203.3萬件，今年累計理賠金額已近777.6億元，續創單一個人險理賠新高金額，疫苗險亦已理賠逾50.9萬件，累計理賠金額210.96億元，已是疫苗險今年已收保費的20.8倍多。

防疫險加計疫苗險，即廣義防疫保單到19日為止，理賠金額已達988.55億元，以目前每天理賠12~13億元的速度，20日理賠金額應該已破1,000億元，創產險理賠史上「最慘紀錄」。

廣義防疫保單今年保費收入共計約55.3億元，現在理賠金額已是保費收入的18倍以上，同時防疫險今年新承保的部分，再保率不高，產險公司幾乎都是自己掏腰包在理賠，幾乎等於過去十年賺的錢，全賠在防疫保單上。

依金管會統計，9月13到19日的最近七天內，防疫險新增理賠16萬件，理賠金額增63.76億元，9月以來已賠破200億元；疫苗險則是產險及壽險公司都有推出，但理賠金額較大仍是產險，近七天增加5.8萬件理賠，金額增加23.04億元，合計廣義防疫保單近七天增加86.79億元的理賠，近14天則已理賠近182億元，仍是新高速度增加中。