金管會統計，防疫保單2022年截至9月19日理賠金額達777.59億元、周增達63.75億元，疫苗保單理賠金額達210.95億元、周增達23.03億元，改寫今年來單周次高，續處理賠高峰期。合計防疫雙險今年以來理賠金額已達988.55億元，即將突破千億關卡。

金管會統計，目前市面上已無防疫保單產品銷售，防疫保單今年截至19日合計承保件數474.27萬件、周增0.56萬件，保費收入45.16億元、周增0.05億元，較前周新增0.38萬件、0.04億元略增。

而防疫保單今年截至19日理賠件數達203.38萬件、周增達16萬件，理賠金額達777.59億元、周增達63.75億元，僅較前周新增17.3萬件、67.75億元新高略降，改寫今年單周次高，續處理賠高峰期。累計理賠金額已達今年保費收入的17.22倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，目前市面上僅剩2家產險銷售2張、1家壽險銷售1張。今年截至19日承保件數240.95萬件、周增0.26萬件，保費收入10.13億元、周增88.8萬元，較前周新增0.31萬件、91.6萬元續減。

而防疫保單今年截至19日理賠件數達50.92萬件、周增達5.82萬件，理賠金額達210.95億元、周增達23.03億元，雖較前周新增6.47萬件、27.36億元略減，仍創今年單周次高，續處理賠高峰期。累計理賠金額已達今年保費收入的20.81倍。