國內每日確診人數仍在3~4萬人，產險公司已賠破盤。金管會27日公布，到本月26日為止，防疫險累計已理賠219.11萬件、累計理賠金額840.97億元，同時間疫苗險累計理賠55.28萬件、累計理賠金額229.44億元，廣義防疫保單理賠金額突破千億元，已逾1,070億元，且每周仍以80億元以上的速度持續增加中。

而產險業到8月底稅前損失已高達765億元，續創史上最慘紀錄，比去年同期少賺940億元之多，且已有四家產險公司增資或增資中，金額達487億元，產險業8月底淨值續降至943億元的近八年新低。

產險業的防疫險多是隔離、確診都有理賠，到本月26日理賠件數占今年承保件數485.9萬件的比率，已逾45％，即將過半，也就是說有投保防疫險的保戶，隔離、確診率已近50％，累計理賠金額已是今年防疫險保費收入45.22億元的18.6倍，繼續朝史上最賠錢保單發展。

而主要以產險業理賠居多的疫苗險，理賠件數占今年承保件數比率，到26日亦已近23％，理賠金額229億多元，也是今年保費收入10.14億元的22倍以上。

因此產險公司已全面停售防疫險，疫苗險亦只有二家公司推出限制投保條件的疫苗險，一是僅供續保、一家是只提供6到18青少年投保。