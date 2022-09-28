金管會公布保險業獲利及匯兌損益最新統計，雖然新台幣貶值挹注匯兌收益，惟受防疫雙險理賠衝擊影響，產險業前8月稅前虧損擴大至765億元、創同期新低，淨值續降至943億元，創2015年以來近7年低點。

金管會統計，新台幣匯率前8月貶值達9.9％，使壽險業出現1兆1595億元匯兌收益，即使在扣除避險工具虧損8791億元及換匯成本746元，加計提列外匯準備金1611億元預備後，合計仍實現淨匯兌收益447億元。

其中，新台幣匯率8月續貶值達1.63％，使壽險業出現2066億元匯兌收益，在扣除避險工具虧損1255億元及換匯成本125億元，加計提列外匯準備金298億元預備後，單月仍實現匯兌淨收益121億元，較7月淨匯損75億元轉盈。

不過，受防疫雙險理賠之亂及股債市巨幅波動等利空因素干擾下，壽險業前8月稅前淨利2643億元、年減達734億元或21.9％。產險業稅前虧損達765億元，較去年同期獲利175億元大減達940億元，虧損幅度持續擴大、創同期新低。

其中，壽險業雖受惠新台幣貶值帶來匯兌收益挹注，但資本市場動盪影響致使投資收益減少，使8月稅前獲利230億元、月減達16.36％。產險業續受防疫雙險理賠衝擊，8月稅前虧損跳增1.65倍至215億元，使保險業8月合計稅前淨利僅15億元、月減達92.27％。

同時，受債券殖利率再度翻揚影響，壽險業截至8月底淨值1.36兆元，月減達1608億元或10.52％、年減達1.32兆元或49.2％，為2019年3月以來次低。產險業截至8月底淨值943億元，月減33億元或3.38％、年減達597億元或38.8％，為2015年以來近7年低點。