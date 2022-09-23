全球各國邊境管制陸續鬆綁解除，海外旅遊將逐步復甦，市場關注先前幾乎全面下架的海外突發疾病險何時重新銷售。據金管會初步調查，目前已有3家保險公司重新推出不理賠法定轉染病的海外突發疾病醫療險，預計年底前將有20家業者重新推出相關保單商品。

疫情邊境管制措施使海外旅遊暫停，加上產險業遭逢防疫雙險理賠海嘯潮，舊版的海外突發疾病醫療險由於未排除法定傳染病，使保險業者先前幾乎將相關產品全數下架，以避免進一步增加理賠、加劇財務壓力。

對此，金管會日前同意產險及壽險公會提報的新版海外突發疾病醫療險附約示範條款、以及旅遊不便險參考條款，基本架構均排除法定傳染病，由業者自行評估是否將法定傳染病納入承保範圍。

行政院22日同意指揮中心提報階段性開放邊境管制措施，自29日起提高每周入境上限至6萬人次、恢復互惠免簽等，若開放後疫情狀況如預期，預計10月13日每周入境上限可望提升至15萬人次，並改採「0+7」入境免居隔、取消觀光限團令等，海外旅遊可望逐步復甦。

對於相關保險產品何時重新推出，保險局副局長張玉煇表示，目前已有1家產險、2家壽險公司重新推出不理賠法定傳染病的海外突發疾病醫療險附約，另有1家產險公司推出將法定傳染病納入承保範圍的海外突發疾病醫療險。

而據保險局初步調查，9月尚有1家產險、1家壽險將上架推出不理賠法定傳染病的海外突發疾病醫療險。10月預計有7家產險、5家壽險，11月有1家產險、2家壽險，12月也有1家產險、2家壽險將上架推出相關產品。

整體而言，今年底前預計將有20家產險及壽險公司，將重新推出不理賠法定傳染病的海外突發疾病醫療險商品，目前亦有1家保險公司重新推出不理賠法定傳染病及檢疫費用的旅遊不便險，提供民眾出國旅遊時添購保障。