價值選擇你挺誰？慈濟執行長顏博文近日爆料去年採購BNT秘辛，民進黨台北市長候選人、前衛福部長陳時中否認曾阻擋疫苗進口，之後有不少綠營側翼出動抹黑抹紅慈濟。國民黨台北市議員徐巧芯貼出媒體人周玉蔻訪問陳時中的畫面，直指在周玉蔻批評慈濟「助紂為虐」的時候陳時中竟微微點頭，還說顏博文是「被利用了」，痛批「投給陳時中，就是支持周玉蔻！」高喊若討厭周玉蔻這些偏激言論，第一目標就是下架陳時中。

徐巧芯今(14日)在臉書以「投給陳時中，就是支持周玉蔻！」為題發文表示，這兩天周玉蔻抹紅羞辱慈濟的列車持續行駛，目前上車的只有陳時中一位，昨天他竟然同框周玉蔻，在周玉蔻批評慈濟「助紂為虐」的時候還微微點頭，對她抹紅慈濟資助共產黨的時候也不發一語。陳時中更親自在沒有任何證據的情況說慈濟基金會的顏執行長是「被利用了」。

她指出，陳時中先前是如何縱容周玉蔻在社會上發布疫情假消息的，大家還記得，如今又跟她一起攻擊慈濟，也不令人意外。「老話一句：你相信慈濟，還是相信民進黨跟周玉蔻？今年喜歡周玉蔻的朋友歡迎儘量投給陳時中！至於像我這種超討厭周玉蔻的，第一目標就是下架陳時中。」

徐巧芯還在留言區PO出陳時中微微點頭的動態畫面。網友表示：「抗時中保台北/慈濟加油！」、「我想人民的心中都有一把尺，這幾天的新聞越看越清楚。有智慧的人就會分辯該把選票投給誰。人民要的是安定的生活，有錢過日子。不要這些抹黑抹紅的訊息」。