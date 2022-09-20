台東縣池上鄉18日發生規模6.8超大地震，總統蔡英文在災害應變指揮中心進行線上會議，遭指稿念完後直接起身離開，她昨（19）日雖就此事道歉，仍引發各界怒火。臉書粉專「工程師看政治」（下簡稱工程師）指出，蔡英文道歉卻稱「因為工作人員忙碌而溝通不足」，可見她根本不是在道歉而是在甩鍋，這點非常恐怖，呼籲那些「不思考的百萬投票大軍」該覺醒了。

工程師昨日質疑，蔡英文在臉書發文稱：「在整個過程當中，因為工作人員忙碌而溝通不足，以至於在連線作業上有所疏失，沒有能與兩位縣長及救災團隊有溝通的機會。對此，我要向兩位縣長，以及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意。」這看起來像是在道歉嗎？她分明是在把錯推給工作人員，而且不只推卸責任，還故作好人，幫那些被冤枉的人道歉。

「她到底是在做什麼？為什麼這種道歉有人能接受？」工程師強調，全台沒有任何人可以阻止蔡英文關心花蓮與台東，照稿念的人是她，讓別人乾等兩個小時的也是她，其行為只有自己能控制，跟工作人員無關，跟連線作業也無關，一切都是她自己的冷漠與冷血，難道「關心花東」也要文宣團隊寫進行程腳本，她才知道要演嗎？如果這樣，那她到底是總統還是演員？

對此，工程師痛批，蔡英文的行為，無論有意或無意，基本上已經落入《動物農莊》中「拿破崙豬」的形格，這個事件只再次證明，國家最大的危機不在腳下或境外，而在總統府與行政院，以及那些不思考的百萬投票大軍。