陳時中競選辦公室提供

內年底選舉倒數2個月，蔡英文總統今天與民進黨台北市長候選人陳時中合體赴萬華廣照宮參拜，拉抬選情。蔡英文表示，陳時中來萬華好幾次，與大家一起走過最困難的時刻。現在要鼓勵國民消費，相信很快就會恢復以前的熱鬧。

陳時中擔任衛福部長期間，防疫團隊稱「萬華是新冠疫情破口」，惹怒萬華人，近日又接連遭逢「馬桶偷窺」「臉書盜圖」「擋疫苗」等事件衝擊選情，蔡英文今天赴廣照宮參香，全程讓陳時中緊跟在旁，希望提升陳時中選情。

陳時中致詞時表示，蔡英文總統是第3次到萬華廣照宮，他則是2周內來了兩次，行政院說「疫情已經要過」，10月中旬邊境將陸續開放。對於南機場地區公辦都更或民辦都更他會加倍努力。

蔡英文表示，這段期間，疫情確實起起伏伏，但靠著全民團結合作、防疫人員共同投入，大家一起配合指揮中心的指引，把疫情控制住，現在要漸漸走向恢復正常生活。

上個禮拜，行政院宣布邊境逐步解封、開放國門的計畫，她相信大家都很期待，可以朝正常的生活再往前邁一大步。相信萬華的朋友都有很深的感覺，特別是去年疫情剛開始的時候，萬華承受很大的壓力。

但是，她說，萬華人很團結，加上廣照宮的保佑，以及中央與地方一起打拚。她常常帶著外國朋友來萬華走走，介紹這個具有特色的地方與美食。

蔡英文表示，現在要鼓勵國民消費，「大家若是有時間，可以來萬華走走看看」；我們的國門也快打開了，很多國際旅客都會陸續來萬華，相信很快就會恢復以前的熱鬧。疫情穩定控制後，大家繼續向前行，國家福利政策也將會更落實、照顧更多的人。