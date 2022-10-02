副總統賴清德昨在民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會上表示，台北市是疫情起點。陳時中今天被問到此事時表示，疫情起點在武漢是世界公認，台灣是海島國家，疫情來自境外，什麼地方是破口，需要很長時間研究才可以了解。

對於台北社子島問題，會不會覺得柯文哲進度緩慢，陳時中說，社子島台北市政府花了很多力氣，以前努力不能否定，但事實存在還有人認為可以精進的地方，大家同意的會延續，但要討論與精進，他樂於跟地方討論。