民眾黨主席柯文哲（中）、無黨籍台北市長參選人黃珊珊（左）今日一同出席民眾黨籍北市議員參選人陳宥丞（右）的競選總部成立大會，會前受訪。（陳薏云攝）

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部昨天成立，副總統賴清德致詞時一句「台北是疫情的開始」引發討論，民眾黨主席柯文哲今天受訪表示，我猜不到12小時，賴清德會為了這句話道歉，「這一聽就是政治上的失言」，無黨籍台北市長參選人黃珊珊也表示，病毒不會直接到台北來，中央指揮官開放邊境3＋11才是關鍵，並批陳時中「要選台北市長，再來傷害台北市，非常不負責任。」

柯文哲、黃珊珊今日一同出席民眾黨籍北市議員參選人陳宥丞的競選總部成立大會，會前受訪談及賴清德稱「台北市是疫情的開始」，黃珊珊先對台下支持民眾喊話，「大家贊成嗎？」台下民眾一陣噓聲，隨後黃表示，陳時中是中央疫情指揮官，台北疫情是怎麼來的他應該非常清楚，病毒不會直接到台北來，中央指揮官開放邊境3＋11才是關鍵。

黃珊珊說，賴清德副總統沒有取得正確資訊，中央指揮官沒有把詳細狀況跟副總統說，黃喊話，希望這件事情向台北人做個交代，民進黨長期來對台北市故意誤解，對台北市非常不公平，最後酸陳時中「現在他要選台北市長，再來傷害台北市，非常不負責任。」

而柯文哲也補刀，陳時中已經為了萬華是疫情破口道歉，我猜不到12小時，賴清德一定會為那句話道歉，「這一聽就是失言，政治上失言」。

而媒體問及昨天防疫指揮中心人員幾乎都去站台，是否有行政不中立問題，柯文哲表示，執政黨未講明政務人員的站台的相關法令，所以大家才說民進黨是雙標黨，你們做就可以，別人做就不行，然後放一堆人出來咬人，呼籲民進黨，乾脆就立法。

柯文哲最後大酸，國家通常會讓法律不清楚只有一個理由，就是想要上下其手。