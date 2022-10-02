蔡英文總統去年在國慶大典提出「4個堅持」，主張中華民國與中華人民共和國互不隸屬，前總統馬英九直呼此言是「不必要的挑釁」，他2日再批，蔡英文在說空話，直言蔡根本沒看過中華民國憲法增修條文，若兩岸互不隸屬真的實現，就會變成兩個中國。

年底選舉腳步接近，國民黨台北市長參選人蔣萬安上午選在興業區民活動中心成立文山區後援會。馬英九致詞時大讚蔣萬安年輕有為，請地方給他一個機會帶領台北市向前邁進，並諷刺現任市長柯文哲沒延續自己和前市長郝龍斌的施政步調，直言國外城市都在進步，台北卻緩慢下來。

馬英九接著讚許蔣萬安提出生育政策，直言台灣20、30年來的人口與兩岸關係好壞有關，當時前總統李登輝執政12年後，新生兒減少5.8萬人，前總統陳水扁則是8年減少10萬人，蔡英文上任近6年減少4.6萬人，反觀自己執政時期反而多了1.5萬人，他還打趣地說「太開心了！雖然孩子不是我的」。

馬英九說，台大人口學教授分析台灣年輕夫婦生育會考慮經濟問題，補助多也許有機會，而李、陳、蔡執政期間兩岸氛圍差，其中又以蔡英文最嚴重，害得人民都怕打仗，明顯是因為兩岸政策出錯，導致年輕人生育慾望不高，未來若能減少紛擾相信人口就能增加。

馬批評，蔡去年國慶對外表示兩岸互相不隸屬，顯見對方根本沒看過中華民國憲法增修條文，內容提及台灣與中國都是中華民國，大陸地區則是台灣、澎湖、金門馬祖以外的中華民國領土，不過中國憲法裡頭台灣也是中國的，他痛批蔡英文凈說空話，假使真的實現就變成2個中國。