國民黨桃園市長候選人張善政，過去受委託參與的農委會研究案遭控抄襲，張稱與農委會簽有保密條款，仍引發綠營質疑。張昨(14日)晚則是在臉書表示，有媒體人在社群貼文揭露，農委會2007-2009年間委託宏碁的計畫契約中，的的確確存在有「保密條款」，現在真相大白，誰在說謊已經非常清楚了，這些綠營人士是不是該說一聲「拍謝」？對此有網友留言表示「會道歉就不是民進黨了」。

張善政在臉書提到，兩周前媒體報導他2007年在宏碁任職時，承接農委會委託的「農業電子化」計畫涉嫌抄襲，瞬時之間，謾罵、抹黑、攻擊鋪天蓋地而來，「總算是讓我領教到了民進黨為了贏得選舉，不求真相、追殺政敵的高超本領」。

張善政表示，跟當時的團隊成員都有保密的義務，因此，儘管在爭議爆發的第一時間，自己不閃躲、不迴避，當天直接call-in電視談話節目說明，展現負責任的態度，並表示對此計劃案在台灣農業電子化領域的貢獻有信心，但許多朋友仍然覺得說得「不夠清楚」。現在，真相大白，誰在說謊已經非常清楚了。

張善政質疑，從中央政府、民進黨、立法院黨團再到候選人，無止盡的抹黑，到底是為了什麼？見不到對桃園的願景、對政策的規劃，對鄉親的關懷，現在證明「保密條款」確實存在，這些綠營人士是不是該說一聲「拍謝」？

對此，有不少網友湧入《Yahoo新聞》相關報導底下熱烈討論，有將近900則留言，有人表示，「抄襲案也沒道歉」、「讓你說清楚他們還有戲唱嗎？」「張院長，心太軟了」、「道歉不可能，會想新招繼續抹黑，畢竟不抹黑不會選」、「不用期待沒有反省能力的民進黨道歉」、「農委會自己不知道保密條款？？？」「張善政太善良了，會認錯就不是民進黨了」。