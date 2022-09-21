意外掀話題！民眾黨新竹市長候選人高虹安近日遭周刊指控，在美國辛辛那提大學攻讀博士學位的論文涉嫌抄襲，但被高虹安20日開記者會霸氣飆金句反擊。綠營側翼狂揪對手論文試圖潑髒水，有網友說「我比較好奇的是她台大的論文」，釣出親綠網紅四叉貓回說「我看完了，還好而已」。沒想到這8字短句竟引發熱議，PTT鄉民討論起四叉貓的英文能力外，還在八卦板掀起一陣照樣造句旋風，連台北市議員王鴻薇發文時都引用。

高虹安博士論文近日成熱議焦點，有親綠網友在臉書討論串說「我比較好奇的是他(她)台大的論文」，此話釣出日前在台北市長候選人陳時中公廁政見影片軋一角的爭議網紅「四叉貓」劉宇，他語出驚人：「我看完了，還好而已」，PTT鄉民不禁嘖嘖稱奇，討論起「四叉貓的智力真的很高嗎？」、「看得懂台大資工的碩士論文嗎？」還問：有沒有「東方技院+嘉南藥理保健營養系」對台大資工論文的評語屌打台大資工教授的卦？

四叉貓劉宇對高虹安的碩士論文發出「我看完了，還好而已」評噢，引發鄉民熱議。（圖／取自臉書）

鄉民酸：「人家有台灣價值的，天資聰穎」、「看完不等於理解」、「我看相對論也覺得還好而已」、「看完跟看懂，你知道的」、「你看完獵人也畫不出來吧...」。

熱議之餘，劉宇金句竟意外在PTT爆紅，鄉民瘋狂照樣造句發文章標題：「[公告]我看完了，還好而已，水桶」、「[問卦]台南人：米其林我吃完了，還好而已」、「烏克蘭：我打過俄羅斯了，還好而已」、「刺激1995我看完了，還好而已」、「地震我經歷過了，還好而已」、「林襄寫真看完了，還好而已」、「熱力學我看完了，還好而已」、「一屍五命是不是還好而已？」、「Covid我得過了，還好而已」。

四叉貓金句爆火流行影響所及，就連國民黨台北市議員王鴻薇在臉書發文批蔡英文時，也跟風造句說「敬告蔡英文！台灣需要總統，不是民進黨主席。這不能還好而已。」