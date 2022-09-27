新竹市前市長林智堅17日為民進黨新竹市長候選人沈慧虹站台輔選，在提到新竹棒球場議題時，林智堅竟稱台積電也有不良品，引起許多民眾關注。今（27）日媒體人黃揚明就在臉書上表示，「聽說，余正煌委任的律師，後天(29日)就會對你正式提告，包括侵害著作權及妨礙名譽等罪…」，引發討論。

黃揚明在臉書上表示「林智堅最近又活躍在新竹輔選了」，更爆出猛料，「可是，小智啊，你的論文案並沒有畫下句點。聽說，余正煌委任的律師，後天(29日)就會對你正式提告，包括侵害著作權及妨礙名譽等罪…」，黃也呼籲林智堅「請耗子尾汁（好自為之），誠實面對自己的人生」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友紛紛留言表示「小智沒有在怕的，別忘了他是兩校雙殺無雙碩士小智讚！」、「我想在旁邊擺攤賣香腸！」、「實在有點同情檢察官了，簡直比精神科醫師還累」、「太棒了，今年選舉很不正常，業力猛爆的事件很多，反而大家很少聚焦在政見，非人民之福」、「加油，林智堅真的太惡劣了」。