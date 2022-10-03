九合一選舉近在咫尺，各政黨候選人都摩拳擦掌的準備中，其中「六都」選情更是重要。對此，就有港媒認為，現在民進黨執政的基隆、桃園、新竹市選情緊繃，黨內擔心「全滅」，最後若是「北三都」保不住，行政院長蘇貞昌恐將面臨內閣請辭的壓力，因此他更是在假日連跑桃園、新竹猛開選舉支票，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，現在蔡政府舉辦「中央地方做伙拚・民主台灣大步行」的說明會，替自己黨內的市長及市議員候選人輔選，就連蘇貞昌更是在假日連跑桃園、新竹猛開選舉支票，毫不避諱行政有沒有中立。該份報導更指出，蘇貞昌這樣做是因為雖然桃園、新竹現在是民進黨執政，但選情確實不樂觀，首先是現任首長的執政優勢，沒辦法轉達到下一人身上，再來因為林智堅論文抄襲事件，導致桃竹無法連線，看不到區域聯防政策威力。

而現在蘇貞昌下鄉輔選，對於五楊高架橋延伸到苗栗，經費需編列750億新台幣，將由中央全額負擔；至於西濱快速道路，鳳鼻到香山段，150億經費在他任內核定通過，而雖然蘇貞昌利用手上的行政資源，對地方建設開出開出優渥的條件，仍無法掩蓋捲入鏡電視執照審議疑雲的尷尬。