九合一選舉近在咫尺，「首都」更是兵家必爭之地，根據2日《Yahoo》最新民調顯示，高達45.7％的民眾認為國民黨候選人蔣萬安表現較出色，無黨籍候選人黃珊珊34.6％，民進黨候選人陳時中僅11.2％。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日就表示「陳時中不會停止負面選戰，因為民進黨不打負面選戰就不會打了」，引發討論。

吳子嘉2日在網路節目《董事長開講》中認為，「陳時中不會停止負面選戰，因為民進黨不打負面選戰就不會打了」，吳子嘉坦言，民進黨的選舉模式從以前不花錢、用理念，到現在全部花錢，民進黨不花錢不會選舉，這是現在的情況。吳子嘉說，民進黨選舉不是真正的公平選舉，而是在用選舉技術來選舉，技術裡面搞假民調、搞假新聞、搞負面選舉。

吳子嘉更爆出，「只要民進黨開始花錢選舉，然後用權力恐嚇，用各種不同的手段取得奇怪的資料，只要用花錢、用國家機器動員、用各種手段，在可以獲勝的情況之下，民進黨不會停止的，因為民進黨現在已經沒有機會了」。