又在臭小智？民眾黨新竹市長候選人高虹安近日被周刊指控論文抄襲，民進黨新竹市長候選人沈慧虹唱和批評，高虹安的行為不僅是寄生國家，現在還要來騙新竹人的選票，還說她被控抄襲沒有迅速出面道歉，就是在硬拗。PTT鄉民聞言笑虧：「小智又被臭了」、「那死不道歉的？」、「又一個翻車還上車的」，揶揄碩士論文被雙殺卻不曾道歉的新竹市前市長林智堅。

沈慧虹說，高虹安拿公家經費出國讀書，再挪用屬於公家財產的共同研究報告當成自己的博士論文，「把資策會當成工具人，寄生國家」。新竹人學歷高，全台創稅最高，高虹安不僅騙新竹納稅人的錢，現在又要騙新竹人的票，騙錢又騙票。

對於高虹安曾高喊「誠實是政治人物最基本的要求」，也說過「被控抄襲沒有迅速出面道歉，就是在硬拗」，沈慧虹說，如今迴力鏢打到高虹安自己身上，呼籲高虹安以同樣的標準檢視自己的論文、檢視自己的誠信，不要輪到自己就換套標準、百般辯駁。

PTT鄉民笑虧：「虹姐，撞山了啦」、「笑死」、「小智表示：」、「好的，笑死」、「小智：我耳朵有點癢」、「小智：不要再...」、「小智：是不是在臭」、「笑死，又一個翻車還上車的」、「欸不是虹姐你在臭小智？」、「在演哪齣？」、「真的是你不尷尬尷尬的就是別人」、「資策會也出來背書了，就妳還在抹」、「這可以直接告了吧」、「是打算一直鞭屍小智嗎」、「你...不要...再說小智了...」。

還有人酸「不愧是敢和小智合體的人，這樣打就對了」、「民進黨都上車了，太好了，血流成河」、「拿不出證據嘴別人滿可笑的XD」、「小智又被臭了」、「是不是偷說林智堅？」、「沒迅速道歉就不行？那死不道歉的？」、「虹姐好了啦」、「挑戰選民智商」、「這咖竟然是副市長」。