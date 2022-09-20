總統呢？18日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，造成花蓮橋梁房屋倒塌，但總統蔡英文除讓災害應變會議官員枯等2小時外，還唸完稿就走人，引來各界批評。國民黨台北市議員王鴻薇今(20日)在臉書發文痛批：「敬告蔡英文！台灣需要總統，不是民進黨主席。這不能還好而已。」譴責蔡只顧忙民進黨主席輔選工作，對苦民所苦關懷受災百姓的總統正業反而沒放在首要位置。

王鴻薇表示，前幾日花東地區連續地震，橋梁房屋倒塌，甚至連桃園都有災情，天佑台灣，願災難早日結束，這等全國性重大事件，蔡英文拖了5小時才開了一場會議，而且讓與會官員等了2小時，唸完稿就走人、毫不關心地方狀況僅僅作秀，事後更被各界砲轟到總統府出來道歉。

她質疑，所以蔡英文當天在幹什麼？原來正在幫民進黨南投候選人輔選，地震天災可以等蔡英文，南投輔選不能等。但是其實過去蔡英文對天災應變一直都是如此荒謬，2016年尼伯特颱風在7月8日肆虐台東，造成台東受損嚴重，蔡英文於10日前往勘災，勘災結束就匆匆拋下台東災區，趕回台北赴黨工黃承國父親壽宴，當時就引起不少爭議。

王鴻薇回顧，2018年南部大雨淹水，蔡英文搭雲豹勘查嘉義布袋災區，所有災民都踩在水中，只有她一人坐在裝甲車上，還向民眾揮手致意，讓不少人罵聲四起，作秀現場民眾怒嗆「下來！總統你下來走走看！」、「我們都泡在水裡，總統怎麼能站在乾的地方！」甚至還有民眾肉身擋車，怒嗆「要再開進來，就把我輾過去！」

她敬告蔡英文，天災發生，現在台灣需要的是總統，不是民進黨主席，「如果無心執政，遇到災難就只想著趕快混過去，就只是想著自己的政治謀劃，你如何對得起對於交付你責任的百姓？」