高揚凱指出，民進黨存有台獨神主牌心結，不可能善待作為中華民國首都的台北市。（高揚凱提供／游念育台北傳真）

對於如何重振台北首都的榮耀，高揚凱充滿使命感。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

台北市民的首都光榮感不斷流失，是現在進行式，台北市長文哲今年9月耗資9千多萬元舉辦城市博覽會，只有稀落的觀展人數與乏善可陳的執政成績單，似平印證了台北榮光不再。國民黨台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱指出，民進黨存有台獨神主牌心結，不可能善待作為中華民國首都的台北市。

高揚凱指出，陳時中任疫情指揮官三年多經常和柯文哲「答嘴鼓」，但在去年Delta與今年Omicron疫情肆虐期間，台北市二度淪為重災區，防疫物資嚴重不足，民眾不僅不敢出門，甚至被譏「全台陪雙北坐牢」情何以堪，因此現在陳時中在台北的仇恨值超高其來有自。高揚凱認為，唯有堅定支持蔣萬安順利當選市長，才能讓台北首都風華再現。

高揚凱認為，柯文哲8年來「不按牌理出牌」的獨特領導風格爭議不斷，這些年局處首長能走的走，能逃的逃，市府一級主管更換頻率史上最高，施政滿意度卻也屢創新低。加上民進黨為了討好中南部支持者與其所屬的執政縣市，不僅靠著前瞻計畫「大撒幣」，更屢屢拋出「首都機能分散」、「海洋首都」、「文化首都」，甚至「遷都XX」等民粹式口號，使得台北市近年來陷入「中央不挺，地方不理」的窘境，城市發展進退失據。

高揚凱表示，回顧台北市過去歷經黃大洲、馬英九、郝龍斌等國民黨籍市長承先啟後，共同努力之下，屢屢為台北市創下亮眼的成績單，皆為台北首都發展做出具體貢獻。台北市沒有本錢再「吃老本」，不能夠再浪費另一個四年、八年。眼看鄰近國家城市發展不斷「超車」台北，身為台北市民怎能不憂心忡忡︖

高揚凱今年38歲，除了在馬祖當兵一年與英國倫敦大學留學以外，其餘時間大都生活在台北。高揚凱自小在興隆路長大，就讀靜心中小學與東山高中，對大安文山熟門熟路，就像台語的「行灶腳」一樣；對基層鄉親的心聲與需要，他也瞭如指掌。

對於如何重振台北首都的榮耀，「最年輕的老台北」高揚凱充滿使命感，他期許自己能順利進入市議會，發揮自己在都市營建更新與組織創新管理方面的專長，與蔣萬安市長的台北隊一起打拼，讓首都榮耀再現、為台北發展創造無限可能」。