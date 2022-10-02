國民黨台北市長參選人蔣萬安今(2)日下午前往新北市的新泰塭仔圳故事館參訪，也首度與新北市長侯友宜合體同台，期間侯友宜聽到大家都稱呼蔣萬安為「蔣委員」時，還特地提醒大家應該要稱他為「蔣市長」，更大讚蔣萬安認真、務實、努力，並透露雙方早已針對共同政見進行溝通；蔣萬安也表示雙方未來多議題可以合作，一起攜手為雙北的市民造福。

侯友宜表示，能跟蔣萬安見面要謝謝慧珠議員，因為她要率同議員到新北市來參訪，蔣萬安也是受到秦慧珠議員的邀請才一起過來參訪，最主要是要了解新北市跟台北市如何共榮共好，大家齊頭並進。

他指出，蔣萬安在選舉的過程中認真、務實、努力，也提出很多好的政見，都跟新北市都息息相關，希望我們選舉的過程，就像新北市跟台北市一樣，所有的候選人提出好的政見，大家一起見證兩個城市的發展，之前萬安很多的政見事先也都有做溝通，其實雙方早在市政的建設、市政未來規劃的願景，都已經在合作了。

侯友宜說，只要大台北能好、北台更好，國家未來一定會更強壯，所以雙北的合作，不但是北台好，未來的4年大家一定可以享受到雙北的互相的便利，期待台北市跟新北市還有很多要互相合作，把事情做得更順遂，蔣萬安未來也會有很多政見會跟新北市一起合作，就像我們建構雙北合作平台一樣，會更細膩、更到位、執行更快速。

蔣萬安也表示，未來跟新北市的合作、互動會非常頻繁，很多的議題要靠區域治理來共同合作解決，雙北之間未來有非常多的議題可以合作，包括河川整治、交通建設、觀光推廣、教育的整體規劃，以及正在進行的翡翠水庫共飲如何更提升優化等等。

他說，大家一起努力，來共劃更美好的大台北生活圈，自己跟侯市長都是做實事的人，一定會攜手努力，來為台北市民造福，為新北市民造福。