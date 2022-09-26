蓋洛普公司發布的最新八縣市市長選舉民調。（張薷攝）

年底選戰進入倒數階段，根據中廣．蓋洛普徵信今(26日)發布台北市、桃園市、 基隆市、宜蘭縣、新北市、新竹市、苗栗縣、澎湖縣等8縣市最新民調，結果顯示，在台北市部分，國民黨台北市長參選人蔣萬安以27.76％支持度領先、無黨籍參選人黃珊珊為20.9％、民進黨參選人陳時中19.72％。中廣董事長趙少康認為，最驚訝是國民黨桃園市長參選人張善政輸了，從民調分析來看主要輸在年輕選民。

中廣．蓋洛普徵信針對「重點縣市」民意調查，調查縣市包括最具懸疑性、代表性、指標性、爭議性的8縣市，包括台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市、宜蘭縣、苗栗縣以及澎湖縣。

民調結果顯示，台北市由蔣萬安支持度27.76％領先，黃珊珊20.9％、陳時中19.72％；桃園市部分，民進黨參選人鄭運鵬24.77％，國民黨參選人張善政21.38％，無黨籍參選人鄭寶清4.49％；基隆市部分，民進黨參選人蔡適應28.48％、國民黨參選人謝國樑27.22％、時代力量參選人陳薇仲2.89％。

宜蘭縣國民黨縣長林姿妙30.47％、民進黨參選人江聰淵20.97％、民眾黨參選人陳琬惠4.31％；新竹市高虹安支持度26.01％，而民進黨參選人沈慧虹18.22％、國民黨參選人林耕仁14.25％。

苗栗縣民進黨參選人徐定禎15.44％、無黨籍參選人鍾東錦15.11％、國民黨參選人謝福弘7.50％；澎湖縣民進黨參選人陳光復21.02％、國民黨參選人賴峰偉18.15％、無黨籍參選人葉竹林17.23％。

趙少康認為，北市黃珊珊在年輕族群最有優勢，陳時中是一蹋糊塗，但在8縣市只有苗栗台北兩縣市支持國民黨壓過支持民進黨，這是國民黨的警訊。

趙少康表示，桃園的民調是在花東地震之前做的，地震效應恐未充分反應，鄭運鵬雖領先張善政，但仍在誤差範圍內，初步觀察，張善政民調不如鄭運鵬的原因在未獲得多數年輕選民青睞。

前台北市長郝龍斌表示，民調顯示民進黨執政如此糟糕，但國民黨卻沒有從中獲利，尤其國民黨在年輕選票明顯落後很多，成為未來選舉的關鍵，而目前新北、宜蘭領先，擔憂民進黨出選舉奧步，像是民進黨打侯友宜論文、宜蘭林姿妙被司法攻擊。

郝龍斌認為，從桃園市民調看出，地方整合還沒有完成，支持者還沒有完全回流，張善政的選舉表現也還不符合支持者需求，雃苗栗也是最需要擔心的縣市，民調有明顯的差距。

至於該民調主要針對住宅電話簿與手機號碼進行隨機調查訪問，於9月13日至9月21日間分別進行民調，台北市802份、抽樣誤差正負3.53％；桃園市800份、抽樣誤差正負3.54％。