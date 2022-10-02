民進黨嘉義市長參選人李俊俋質疑地方普發消費現金失策。（廖素慧攝）

今年底嘉義市長選戰加溫，民進黨參選人李俊俋引用民調批黃敏惠市長施政滿意度名列前茅，但普發現金振興經濟失策，以致嘉義市經濟及就業敬陪末座，黃敏惠回應表示，不要唱衰嘉義市，嘉義市連續3年營利事業銷售額創新高，普發消費金2000元有效振興以服務業為主的在地經濟。

李俊俋指出，同一家雜誌的民調給了黃敏惠市長5星級市長的高評價，但最近發布的縣市總體競爭力評比，嘉義市「經濟與就業」落居下風，他認為原因很多，其一是「普發2000元現金」。

李俊俋指出，用地方稅收盈餘發2000元現金，是選舉考量，就是大家吃吃喝喝花掉5億，看不到振興經濟效果，應該要投資公共建設。

黃敏惠表示，今年很多民調嘉義市都獲得很好的成績與評價，如最近台灣世界新聞傳播協會公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，嘉義市獲得7金5銀的大滿貫成績。

黃敏惠表示，嘉義市服務業多，受疫情影響嚴重，普發2000元消費金，是配合中央發放振興五倍券，並回應嘉義市議會要求市府加碼提案，運用2020年歲計賸餘來振興地方經濟，不舉債、不影響地方建設。

消費金領取率超過98％，嘉義市的營利事業銷售額年增率2020年0.16％，2021年大幅提高為9.56％，顯示發放消費現金有效刺激消費、振興經濟。

黃敏惠競總表示，這次城市競爭力民調，嘉義市總體競爭力排名全國第7，與去年相同，「經濟就業」主要是疫情影響，例如去年失業率4.0％，今年已降為3.6％，是全國第2低。

黃敏惠競總表示，黃市長積極拚經濟，嘉義市營利事業銷售額連續3年創新高，分別達2311億元、2315億元、2537億元，足見民間經濟持續活絡及成長；家庭平均可支配所得也連3年破百萬元，2021年個人平均可支配所得也創新高，超越台中、台南及高雄。