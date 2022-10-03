嘉義市咖啡店密度為全台第二高，近幾年風格特色小店如雨後春筍般冒出，許多咖啡、生活雜貨、文具、婚紗店等都帶有濃濃的文青感，成為年輕人旅遊城市的熱門首選。因應這股獨特的旅遊風潮，市府盤點了100家風格小店，推出「嘉市潮選店 100+Select」，邀請知名藝人陳漢典及Albee(范乙霏)擔任代言人，市長黃敏惠說嘉義市走向摩登新生活。

市長黃敏惠表示，嘉義市往往令人聯想到雞肉飯、沙鍋魚頭、文化路夜市等豐富美食，但穿梭於嘉義市街道，會發現許多無可取代的特色店家，逐漸為嘉義市注入新生的風貌與能量，每間店彷彿一座又一座精彩的生命劇場，帶領遊客探索專屬嘉義市的故事旅程，讓人有回到「家」的溫馨感。市長黃敏惠進一步表示，過去嘉義市不會被形容「摩登」，但市府透過青年創業、場域創生、文旅創新讓舊城活化再生。尤其這幾年推動設計導入城市治理及2021台灣設計展舉辦的助力下，不論公部門或私部門都展現嘉義人的創新及創意。「嘉市潮選店」的「潮」不是指時尚或是要走在時代尖端，「潮」是做自己、有個人態度想法，每一家風格小店都是獨一無二，是嘉義市新摩登生活，提供旅人來嘉更多旅遊的選擇。

嘉市潮選店 100 Select_Inspiration plants找靈感植物選物店。（圖/嘉義市政府提供）

陳漢典說，很開心擔任這次活動的代言人，也重新認識嘉義市，這次參觀很多老宅改裝的風格小店，加入了很多新的創意，增添很多發展性，有很潮、很年輕的感覺。問起陳漢典最深刻的店家，他提到「純情雞蛋糕」，味道有別於傳統的雞蛋糕，一口咬下就回想起小時候的純真、赤子之心。另一位代言人Albee e(范乙霏)則說，自己心中就內建老靈魂，老屋有了新溫度，像這次造訪「BLAXK Gallery」婚紗店，一棟60年的老屋，一進屋內就感受到新舊融合的張力，是很棒的體驗。

嘉市潮選店 100 Select_拾筆。（圖/嘉義市政府提供）

觀光新聞處張婉芬處長表示，過去到嘉義市的旅遊選擇就是小吃美食，但幾年來特色風格小店成為許多年輕朋友來嘉義市旅遊的重要清單，來嘉義市打卡不是只有咖啡店，還有許多特色店家，像生活雜貨、文具、婚紗等店。值得推薦的風格店家絕對不止100家，「嘉市潮選店 100+Select」目前只是第一階段，未來會陸續加入新的店家，歡迎大家來嘉義市，來場最chill 的小旅行，相關訊息民眾可以上嘉義市觀光旅遊網查詢。(嘉義市政府廣告)