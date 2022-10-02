年底選舉只剩不到2個月，各黨派卯足全力為參選人衝刺，國民黨日前公布中央助選團名單，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、前副總統吳敦義，以及前高雄市長韓國瑜，被問到未來是否會合體韓衝高選票，國民黨台北市長參選人蔣萬安2日指出，需要各方支持力量，感謝每位願意來支持的朋友，相關規畫安排會適時與大家說明。

蔣萬安上午赴興業區民活動中心參與文山區後援會成立大會，現場包括馬英九、前台北市長郝龍斌、馬英九都到場助陣，在地立委賴士葆、台北市議會議長陳錦祥、在地議員王欣儀、徐弘庭、李柏毅、耿葳、議員參選人楊植斗也都到場力挺蔣萬安，眾人口號喊得震天價響，現場氣氛相當熱鬧。

不過，相較蔣萬安逐日參與議員競選總部和地方候選會成立，外界認為人氣都不比民進黨參選人陳時中競選總部成立時的萬人場面。蔣萬安說，團隊不會只有一次競總成立，現在12行政區每個月都有後援會成立，都能感受到市民滿滿熱情，而競選總部成立的時間地點已有初步規劃，確定後會和大家說明。

談及未來是否找助選團成員韓國瑜站台拚人氣，蔣萬安說，非常需要各方支持的力量，對於每位願意支持的朋友感到非常感謝，接下來有相關規劃安排，會在適時時間跟大家說明。

此外，新北市長侯友宜昨首度跨區到台北市幫忙議員輔選，被外界解讀是擔心北母雞蔣萬安不夠力。但蔣萬安表示，侯是現任市長，市政滿意度名列前茅，兩人都是相互學習，希望藉由他的城市治理經驗讓區域發展更好，達到共榮共好，讓雙北一日生活圈的市民能有更好生活環境。

而蔣萬安下午也規畫參與台北市議會國民黨團赴新北參訪市政，並順便向侯友宜請益，外界關心未來是否會找桃園市長參選人張善政、台中市長盧秀燕。蔣說，相互學習才能讓台北市更進步，只要有值得學習的地方都很會借鏡，希望做到更好，創造共榮共好環境。