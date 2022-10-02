新北市長侯友宜被視為藍營最強母雞，昨(1)日他前往台北市輔選，也被外界猜測是否是因為國民黨台市長參選人蔣萬安不夠力的原因，所以今天才要「強強連線」破除謠言；對此侯友宜表示，昨天會到台北市輔選，是因為其實自己以前在台北市工作，跟張斯綱以及柳采葳都認識很久，對當地也很熟。

侯友宜表示，他跟張斯綱認識很久，另外過去曾在台北中山當過刑事組長，所以也因此認識柳采葳，我對這些地區很熟，也知道那個地區需要是什麼。

他說，而蔣萬安是以前在中山選立委的時候，自己也曾經過去大家一起合作，台北市對自己來講完全不陌生，過去跟大家一起做事情，就是希望雙北能夠未來更好。

蔣萬安則表示，今(1)日我們帶著議會的同仁一起來，而且從昨天起議員的競選總部開始陸陸續續成立，他也一一扮演母雞的角色，參與每一場競選總部成立的活動，接下來每一周基本上都會有，「我想這就是我扮演的角色」。

不過身為藍營最強母雞，這次是否有信心更勝4年前的得票數；侯友宜則說，只要努力好好做事情，在做事的過程當中認真打拚，也謝謝市民這四年來給他機會，自己非常感恩，能夠把事情做好才是自己的本份，也期待市民朋友給予加油、鼓勵，自己會更努力往前衝。

至於同一時間民進黨陣營、新北市長參選人林佳龍也找來台北市長參選人陳時中合體站台，侯友宜則不多做回應，僅表示「我一切都尊重」。