台北市環南綜合市場攤商今天舉辦聯誼晚會，結果一名62年次的男子，用餐到一半突然昏倒。（陳薏云攝）

環南市場晚會 男子突昏倒命危 里長參選人緊急CPR救命。（鍾小平提供）

聯歡晚會男子昏倒命危

九合一選舉剩下不到1個月時間，台北市選情激烈，藍綠白3位台北市長參選人蔣萬安、陳時中和黃珊珊今晚先後出席台北市環南綜合市場攤商聯誼晚會，豈料，約8時許，現場卻發生一名62年次的男子用餐到一半突然昏倒，華江里長參選人洪佳君先行幫該名男子CPR，救護人員到場接手AED後，送醫不治。而事情發生當下，黃珊珊剛好來到現場，正在會場另一端喊「凍蒜」。

台北市環南綜合市場攤商今天舉辦聯誼晚會，結果一名62年次的男子，用餐到一半突然昏倒，幸好現場有具備護理師執照的里長參選人洪佳君，盡速替男子做CPR，而就在這個危急的時刻，黃珊珊也剛好走進會場，正在會場另一頭逐桌拜票，喊著「凍蒜」。

據了解，該名男子當下無呼吸心跳，現場急救後送醫不治。

聯歡晚會主持人在黃珊珊上台致詞完後補充，黃珊珊到場發現有民眾昏倒，協助安排救護車及醫院。不過經詢問現場民眾，民眾透露，救護人員早在黃珊珊抵達前就已趕至現場協助CPR急救，而蔣萬安與陳時中則在稍早時已離開現場。