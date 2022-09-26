北檢前開罵！周玉蔻向張淑娟鞠躬道歉 王鴻薇一旁忍不住酸「噁心」：媒體的敗類

遭媒體人周玉蔻點名是「晶華緋聞案」女主角的前中華民國小姐冠軍張淑娟，今（26）日上午在律師及國民黨台北市議員王鴻薇的陪同下前往台北地檢署按鈴提告，不料周玉蔻竟也到場，讓場面相當混亂。國民黨台北市議員候選人楊植斗透露，自己第一份工作就是在王鴻薇辦公室歷練，他也永遠以此為榮！

楊植斗今日在臉書表示，一直以來就以敢言、正義形象著稱的王鴻薇，在2022年的選戰中首先揭發新竹市前市長林智堅的論文抄襲問題，把綠營打得陣前換將，如今也協助張淑娟代發聲明，甚至還把前去現場的周玉蔻給教訓了一頓，讓人大快人心。

「我出社會第一份工作，就是在她的辦公室歷練！」楊植斗說，雖然時過境遷，曾經的楊小鮮肉已成叔叔，但王鴻薇卻凍齡數年，而他也永遠以此為榮。

張淑娟今日上午現身台北地檢署，強調自己從未跟蔣孝嚴滾床、發生不倫，對於近日受到網路霸凌感到相當無辜，希望周玉蔻停止消費自己，也相信百姓會還她公道。