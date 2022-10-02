近日爆出府院介入鏡電視案，沒想到行政院長蘇貞昌卻直呼「不必去查」，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（2）日猛轟蘇貞昌是「中華民國史上最目無法紀的院長」，同時更批評陳時中說，國民黨操作討厭民進黨來當選，是不知檢討，難怪會被民眾討厭。對此，媒體人韋安就在臉書上爆出內幕，直言「蔣萬安早就不弱，已經戰翻周玉蔻，打趴陳時中，因為團隊這2個月有秘密『王牌』參與」，引發討論。

蔣萬安今日以市政請益為由，在新泰塭仔圳故事館與侯友宜合體，營造「雙北連線」合作共拚勝選的氣勢。而韋安今日在臉書上指出「侯友宜首度跨區北市站台，蔣萬安被譏太弱了」？他認為「別酸葡萄了」，更分析「侯友宜當然很強，有耀眼政績值得藍營候選人學習和共襄盛舉，但蔣萬安早就不弱，已經戰翻周玉蔻，打趴陳時中，因為團隊這2個月有秘密『王牌』參與」。

韋安更說「今天蔣萬安引宋太宗16字，再戰蘇貞昌--『爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺』，這戰力不輸柯文哲」，韋安最後更指出「其實，早從去年底開始，雙北已開始連防共打了，有『好榜樣』、『走正道』，蔣萬安還會越來越強」。